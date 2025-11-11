Оборонні видатки цього року збільшилися на $17,7 млрд Роксолана Підласа

Україна хоче отримати «репараційний кредит» у 2026 році, але Бельгія гальмує процес.

Фото: Roksolana Pidlasa

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Проєкт державного бюджету на 2026 рік включає $60,7 млрд на національну безпеку та оборону, а ще $60 млрд Україна планує отримати від міжнародних партнерів у вигляді зброї та боєприпасів. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги Народу», голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа після зустрічі з керівником Представництва НАТО в Україні Патріком Тернером, де обговорювали оборонний бюджет.

«Втім потрібно розуміти, що потреби оборони у видатках бюджету постійно збільшуються. Тільки цього року ми додали $17,7 млрд оборонних видатків проти першочергово затвердженого Бюджету-2025», — зазначила Підласа. Вона пояснила, що власні доходи України та внутрішні запозичення не зростають так швидко, тому важливим є використання «репараційного кредиту» для потреб армії через держбюджет.

«Наразі Єврокомісія розробляє пропозицію щодо «репараційного кредиту», яку політично має затвердити Єврорада. Таке рішення можна очікувати в грудні 2025 року. Для України вкрай важливо отримати перші транші фінансування вже наприкінці першого – на початку другого кварталу 2026 року», – зазначила Роксолана Підласа.

Однак за словами Підласи, Бельгія висловлює застереження, побоюючись одноосібної відповідальності за виділення кредиту, що залишається головною перешкодою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.