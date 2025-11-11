Оборонные расходы в этом году увеличились на $17,7 млрд Роксолана Подласа

Украина хочет получить «репарационный кредит» в 2026 году, но Бельгия тормозит процесс.

Фото: Roksolana Pidlasa

Проект государственного бюджета на 2026 год включает $60,7 млрд на национальную безопасность и оборону, а еще $60 млрд Украина планирует получить от международных партнеров в виде оружия и боеприпасов. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа после встречи с руководителем Представительства НАТО в Украине Патриком Тернером, где обсуждали оборонный бюджет.

«Впрочем, нужно понимать, что потребности обороны в расходах бюджета постоянно увеличиваются. Только в этом году мы добавили $17,7 млрд оборонных расходов по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом-2025», — отметила Пидласа. Она пояснила, что собственные доходы Украины и внутренние заимствования не растут так быстро, поэтому важно использовать «репарационный кредит» для нужд армии через госбюджет.

«Сейчас Еврокомиссия разрабатывает предложение по «репарационному кредиту», которое политически должно утвердить Евросовет. Такое решение можно ожидать в декабре 2025 года. Для Украины крайне важно получить первые транши финансирования уже в конце первого — начале второго квартала 2026 года», — отметила Роксолана Пидласа.

Однако, по словам Пидласы, Бельгия выражает оговорки, опасаясь единоличной ответственности за выделение кредита, что остается главным препятствием.

