Зеленський підписав закон про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування

Документ запроваджує систему державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4677-ІХ, який покликаний створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад — законопроект 14048.

Серед ключових положень:

- запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;

- визначено, хто здійснює контроль:

за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;

за актами районних рад — обласна державна адміністрація;

за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін заявляв, що цей документ має на меті «оперативно виконати індикатор Ukraine Facility». Тобто, спрямований на виконання вимог угоди, яка передбачає надання України коштів від ЄС за проведення певних реформ.

