Зеленский подписал закон о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления

Документ вводит систему государственного надзора за законностью актов местного самоуправления.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4677-IX, который направлен на создание эффективной системы контроля за законностью решений местных советов — законопроект №14048.

Среди ключевых положений:

- вводится система государственного надзора за законностью актов местного самоуправления;

- определено, кто осуществляет контроль:

за актами областных советов — центральный орган исполнительной власти, определенный Правительством;

за актами районных советов — областная государственная администрация;

за актами сельских, поселковых, городских советов — районная государственная администрация.

Ранее народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин заявлял, что этот документ имеет целью «оперативно выполнить индикатор Ukraine Facility». То есть, направлен на выполнение требований соглашения, которое предусматривает предоставление Украине средств от ЕС за проведение определенных реформ.

