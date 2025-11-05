Практика судів
Парламент посилює нагляд за рішеннями місцевої влади: ухвалено закон про прозорість і законність у роботі рад

11:38, 5 листопада 2025
Парламент ухвалив закон про посилення контролю та прозорості в роботі органів місцевого самоврядування
Парламент посилює нагляд за рішеннями місцевої влади: ухвалено закон про прозорість і законність у роботі рад
Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт 14048, який спрямований на забезпечення законності та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування.

Документ передбачає створення ефективної системи державного нагляду за законністю рішень місцевих рад, а також формування кадрового резерву для посад голів районних державних адміністрацій (РДА).

Згідно із законом, контроль за актами органів місцевого самоврядування здійснюватимуть:

  • щодо актів обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;
  • щодо актів районних рад — обласна державна адміністрація;
  • щодо актів сільських, селищних і міських рад — районна державна адміністрація.

Також законом визначено чіткі вимоги до кандидатів на посади голів РДА та механізм формування кадрового резерву для цих посад.

Крім того, внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, які уточнюють порядок розгляду справ, що стосуються законності актів органів місцевого самоврядування.

