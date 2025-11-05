Практика судов
Парламент усиливает надзор за решениями местной власти: принят закон о прозрачности и законности в работе советов

11:38, 5 ноября 2025
Парламент принял закон о усилении контроля и прозрачности в работе органов местного самоуправления.
Парламент усиливает надзор за решениями местной власти: принят закон о прозрачности и законности в работе советов
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14048, направленный на обеспечение законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.

Документ предусматривает создание эффективной системы государственного надзора за законностью решений местных советов, а также формирование кадрового резерва для должностей глав районных государственных администраций (РГА).

Согласно закону, контроль за актами органов местного самоуправления будут осуществлять:

  • в отношении актов областных советов — центральный орган исполнительной власти, определенный Правительством;
  • в отношении актов районных советов — областная государственная администрация;
  • в отношении актов сельских, поселенческих и городских советов — районная государственная администрация.

Также законом установлены четкие требования к кандидатам на должности глав РГА и механизм формирования кадрового резерва для этих должностей.

Кроме того, внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, которые уточняют порядок рассмотрения дел, касающихся законности актов органов местного самоуправления.

