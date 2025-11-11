ChatGPT порушив авторські права, відтворюючи тексти пісень музикантів — німецький суд

Суд у Німеччині зобов’язав компанію OpenAI виплатити компенсацію за використання захищених авторським правом матеріалів.

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT компанії OpenAI порушив німецьке законодавство про авторське право, відтворюючи тексти пісень відомого німецького музиканта Герберта Ґренемайєра та інших авторів. Таке рішення ухвалив регіональний суд Мюнхена, повідомляє Reuters.

Суд встановив, що компанія використовувала захищені авторським правом твори з дев’яти німецьких пісень, серед яких хіти Ґренемайєра „Maenner“ і „Bochum“, для навчання своїх мовних моделей.

Позов подала німецька організація з прав музичних авторів GEMA, до складу якої входять композитори, поети, музиканти та видавці.

Головуюча суддя Ельке Шваґер зобов’язала OpenAI виплатити компенсацію за використання захищених матеріалів, але суму не розголошено.

Юридичний радник GEMA Кай Вельп заявив, що організація сподівається розпочати переговори з OpenAI про те, як автори можуть отримувати справедливу винагороду за використання своїх творів.

ChatGPT відтворював захищені авторським правом тексти

OpenAI стверджувала, що її моделі не зберігають і не копіюють конкретні дані, а лише «узагальнюють знання» на основі всього навчального набору. Відповідальність за створений штучним інтелектом контент, на думку компанії, несе користувач, який вводить запит.

Проте суд дійшов іншого висновку — як запам’ятовування текстів у моделі, так і відтворення пісенних рядків у відповідях ChatGPT є порушенням авторських прав.

Рішення може стати прецедентом у Європі

Це рішення може створити важливий прецедент для всієї Європи щодо того, як компанії зі штучного інтелекту можуть використовувати захищені твори.

«Інтернет — це не магазин самообслуговування, а людська творча праця — не безкоштовний шаблон», — заявив генеральний директор GEMA Тобіас Гольцмюллер.

«Сьогодні ми встановили прецедент, який захищає права авторів: навіть оператори таких інструментів, як ChatGPT, повинні дотримуватися законів про авторське право».

Рішення суду може бути оскаржене

Представник OpenAI заявив, що компанія не згодна з рішенням і «розглядає подальші кроки».

«Це рішення стосується лише обмеженої кількості пісень і не вплине на мільйони людей, бізнесів і розробників у Німеччині, які щодня користуються нашими технологіями», — додав речник компанії.

