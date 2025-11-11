  1. В мире

ChatGPT нарушил авторские права, воспроизводя тексты песен музыкантов — немецкий суд

16:06, 11 ноября 2025
Суд в Германии обязал компанию OpenAI выплатить компенсацию за использование материалов, защищенных авторским правом.
ChatGPT нарушил авторские права, воспроизводя тексты песен музыкантов — немецкий суд
Фото: tsn.ua
Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT компании OpenAI нарушил немецкое законодательство об авторском праве, воспроизводя тексты песен известного немецкого музыканта Герберта Гренемайера и других авторов. Такое решение принял региональный суд Мюнхена, сообщает Reuters.

Суд установил, что компания использовала защищенные авторским правом произведения из девяти немецких песен, среди которых хиты Гренемайера «Maenner» и «Bochum», для обучения своих языковых моделей.

Иск подала немецкая организация по правам музыкальных авторов GEMA, в состав которой входят композиторы, поэты, музыканты и издатели.

Председательствующая судья Эльке Швагер обязала OpenAI выплатить компенсацию за использование защищенных материалов, однако сумма не разглашается.

Юридический советник GEMA Кай Вельп заявил, что организация надеется начать переговоры с OpenAI о том, как авторы могут получать справедливое вознаграждение за использование своих произведений.

ChatGPT воспроизводил тексты, защищенные авторским правом

OpenAI утверждала, что ее модели не сохраняют и не копируют конкретные данные, а лишь «обобщают знания» на основе всего учебного набора. Ответственность за контент, созданный искусственным интеллектом, по мнению компании, несет пользователь, который вводит запрос.

Однако суд пришел к иному выводу — как запоминание текстов моделью, так и воспроизведение строк песен в ответах ChatGPT являются нарушением авторских прав.

Решение может стать прецедентом в Европе

Это решение может создать важный прецедент для всей Европы в вопросе того, как компании, работающие с искусственным интеллектом, могут использовать защищенные произведения.

«Интернет — это не магазин самообслуживания, а человеческое творческое труд — не бесплатный шаблон», — заявил генеральный директор GEMA Тобиас Гольцмюллер.

«Сегодня мы установили прецедент, который защищает права авторов: даже операторы таких инструментов, как ChatGPT, должны соблюдать законы об авторском праве».

Решение суда может быть обжаловано

Представитель OpenAI заявил, что компания не согласна с решением и «рассматривает дальнейшие шаги».

«Это решение касается лишь ограниченного количества песен и не повлияет на миллионы людей, бизнесов и разработчиков в Германии, которые ежедневно пользуются нашими технологиями», — добавил представитель компании.

суд Германия

