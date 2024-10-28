Справу суддів Апеляційної палати ВАКС поставили на паузу – у Раді правосуддя вирішили почекати ще

У розгляді дисциплінарної справи суддів Апеляційної палати ВАКС знову оголошена перерва.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 28 жовтня знову не змогла розглянути дисциплінарну справу стосовно колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», розгляд справи колегії суддів АП ВАКС дисциплінарна палата ВРП розпочала ще 8 липня 2024 року.

Автором скарги на дії суддів АП ВАКС стала Ніна Мезенцева (її донька – Марія Мезенцева є народним депутатом фракції «Слуга народу»), колишня директор ТОВ «Медичний центр здоров’я», яку НАБУ та САП підозрюють у спробі заволодіння 5 млн. гривень філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Станом на жовтень 2024 року Ніна Мезенцева перебуває у розшуку.

У скарзі Ніна Мезенцева повідомила, що 13 грудня 2022 року колегія суддів АП ВАКС розглядала апеляційну скаргу прокурора САП на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання пролунав сигнал повітряної тривоги. Колегія суддів АП ВАКС вирішила оголосити перерву та надати учасникам судового процесу можливість дістатись до укриття.

Втім, коли адвокати повернулися до АП ВАКС, з’ясувалося, що розгляд апеляційної скарги САП вже відбувся без участі захисників Ніни Мезенцевої.

Також виявилося, що колегія суддів АП ВАКС задовольнила скаргу САП, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року та постановила нову ухвалу – про обрання Ніні Мезенцевої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На думку автора скарги та її адвокатів, колегія суддів АП ВАКС 13 грудня 2022 року проігнорувала право підозрюваної на захист та не надала її адвокатам можливості надати пояснення.

Під час засідання 8 липня дисциплінарна палата ВРП не завершила розгляд дисциплінарної справи, адже під час засідання емоції вирували так, що спілкування суддів АП ВАКС та членів дисциплінарної палати відбувалося на підвищених тонах з переходами на особистості. До того ж судді АП ВАКС почали вимагати від дисциплінарної палати закрити справу.

Засідання дисциплінарної палати 28 жовтня також відбувалося достатньо емоційно.

Так, в засідання не з’явився суддя Сергій Боднар, який надіслав до ВРП клопотання про відкладення засідання. У своєму клопотанні суддя повідомив, що напередодні засідання дисциплінарної палати, у нього відбулося різке погіршення стану здоров’я, ймовірно, через контактування з особою, хворою на COVID-19.

Відтак, 28 жовтня Сергій Боднар звернувся до сімейного лікаря, отримав висновок про тимчасову непрацездатність, після чого перейшов у режим самоізоляції. При цьому суддя повідомив, що не може взяти участь у засіданні дисциплінарної палати навіть у режимі відеоконференцзв’язку.

У свою чергу, суддя Ігор Панаід ще 17 жовтня подав клопотання про зупинення розгляду дисциплінарної справи до вирішення питання екстрадиції Ніни Мезенцевої в Україну – наразі фігурантка кримінального провадження перебуває за кордоном, ймовірно, у Чехії.

«Якщо Вища рада правосуддя вирішить притягнути нас до дисциплінарної відповідальності, то наслідки такого рішення можуть бути суттєві – іноземний суд може відмовити Україні в екстрадиції Ніни Мезенцевої через можливе порушення її прав, а сама Ніна Мезенцева зможе публічно заявити про необ’єктивне ставлення до неї в Україні», - зазначив Ігор Панаід.

«Притягнення суддів АП ВАКС до дисциплінарної відповідальності тільки зашкодить самій Ніні Мезенцевій і порушить її ж права. Адже після рішення Ради правосуддя детективи НАБУ та прокурори САП зможуть ініціювати щодо Ніни Мезенцевої процедуру спеціального судового розгляду, тобто розгляду кримінального провадження за фізичної відсутності обвинуваченої. Наша колегія суддів, до речі, була проти такого підходу. Тому просимо добре подумати про наслідки рішення палати, перш за все для самої Ніни Мезенцевої», - додали судді Ігор Панаід та Віктор Панкулич, зазначивши, що вони звертаються не тільки до дисциплінарної палати, а й до самої Ніни Мезенцевої та чомусь навіть до її доньки.

Проти позиції суддів виступили адвокати Ніни Мезенцевої.

«Я думаю, ми можемо розглядати дисциплінарну справу. Незрозуміло, чому суддя Боднар не може брати участь у засіданні за допомогою відеоконференцзв’язку. До того ж, часу висловити свою позицію у судді було достатньо», - зазначив адвокат Тарас Баранов.

А адвокат Тетяна Поповська звинуватила суддів АП ВАКС у «подвійних стандартах».

«Судді АП ВАКС свідомо і умисно затягують дисциплінарний процес. Мене такі дії суддів дивують. Зазвичай, вони звинувачують адвокатів у зловживанні своїми правами, але зараз самі ж роблять так само, тобто зловживають своїми правами», - зазначила Тетяна Поповська.

У підсумку, дисциплінарна палата вирішила відмовити у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи.

Однак у питанні зупинення розгляду дисциплінарної справи все було вже не так просто.

Так, члени Ради правосуддя спробували з’ясувати у сторін, в якому зараз стані перебуває питання екстрадиції Ніни Мезенцевої в Україну.

Виявилося, що ані адвокати фігурантки кримінального провадження, ані судді АП ВАКС не володіють інформацією щодо екстрадиції Ніни Мезенцевої.

Відомо лише те, що наразі у ВАКС триває підготовче засідання у справі Ніни Мезенцевої та низки інших осіб (суддя Маркіян Галабала – головуючий, члени колегії – судді Віктор Ногачевський та Інна Білоус), а сама Ніна Мезенцева бере участь у засіданнях в режимі відеоконференцзв’язку.

При цьому суддя АП ВАКС Віктор Панкулич повідомив, що здивований тим, що Ніна Мезенцева бере участь у засіданні у режимі відеоконференції.

«На мій погляд такого не має бути. В кримінальному провадженні це неприпустимо. Той суддя, який це допустив має розуміти, що з часом ця справа надійде до Апеляційної палати і ще невідомо, що буде з цим вироком. Ми так далеко можемо зайти. Ми без людини засуджуємо її до позбавлення волі. Я не дозволяю такого підходу. Участь по телефону, з землянки, з Мальдів, з пляжу – у кримінальному провадженні неприпустима. Обвинувачені повинні бути присутні особисто та безпосередньо у судовому засіданні», - зазначив Віктор Панкулич.

У підсумку, Перша дисциплінарна палата вирішила звернутися до Офісу Генпрокурора, щоб з’ясувати, чи складалися взагалі документи з питання екстрадиції Ніни Мезенцевої в Україну і що взагалі зроблено в цьому питанні з часу оголошення її у розшук у 2022 році.

Проти чергового відкладення розгляду дисциплінарної справи суддів АП ВАКС виступив тільки член Ради правосуддя Микола Мороз.

«Питання екстрадиції взагалі не стосується дисциплінарної справи, яку розглядає палата», - повідомив член Ради правосуддя присутнім.

Втім, Перша дисциплінарна палата ВРП все ж відклала розгляд дисциплінарної справи до отримання відповіді з Офісу Генпрокурора, тобто фактично на невизначений строк.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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