Дело судей Апелляционной палаты ВАКС поставили на паузу – в Совете правосудия решили подождать еще

В рассмотрении дисциплинарного дела судей Апелляционной палаты ВАКС вновь объявлен перерыв.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 28 октября снова не смогла рассмотреть дисциплинарное дело в отношении коллегии судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», рассмотрение дела коллегии судей АП ВАКС дисциплинарная палата ВСП начала еще 8 июля 2024 года.

Автором жалобы на действия судей АП ВАКС стала Нина Мезенцева (ее дочь – Мария Мезенцева, является народным депутатом фракции «Слуга народа»), бывшая директор ООО «Медицинский центр здоровья», которая подозревается НАБУ и САП в попытке завладения 5 млн. гривен филиала "Центр здравоохранения" ПАО "Укрзализныця" во время пандемии COVID-19 в 2020 году. По состоянию на октябрь 2024 года Нина Мезенцева находится в розыске.

В своей жалобе Нина Мезенцева сообщила, что 13 декабря 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года, которой было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ об избрании ей меры пресечения.

В ходе судебного заседания раздался сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей АП ВАКС решила объявить перерыв и предоставить участникам судебного процесса возможность добраться до укрытия.

Впрочем, когда адвокаты вернулись в АП ВАКС, выяснилось, что рассмотрение апелляционной жалобы САП уже прошло без участия защитников Нины Мезенцевой.

Также выяснилось, что коллегия судей АП ВАКС удовлетворила жалобу САП, отменила определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года и постановила новое определение – об избрании Нине Мезенцевой меры пресечения в виде содержания под стражей.

По мнению автора жалобы и ее адвокатов, коллегия судей АП ВАКС 13 декабря 2022 года проигнорировала право подозреваемой на защиту и не предоставила ее адвокатам возможности предоставить объяснения.

Во время заседания 8 июля дисциплинарная палата ВСП не завершила рассмотрение дисциплинарного дела, поскольку во время заседания эмоции бурлили так, что общение судей АП ВАКС и членов дисциплинарной палаты происходило на повышенных тонах с переходами на личности. К тому же судьи АП ВАКС потребовали от дисциплинарной палаты закрыть дело.

Заседание дисциплинарной палаты 28 октября также проходило достаточно эмоционально.

Так, в заседание не явился судья Сергей Боднар, который направил в ВСП ходатайство о переносе заседания. В своем ходатайстве судья сообщил, что накануне заседания дисциплинарной палаты у него произошло резкое ухудшение состояния здоровья, вероятно, из-за контакта с лицом, больным COVID-19.

28 октября Сергей Боднар обратился к семейному врачу, получил вывод о временной нетрудоспособности, после чего перешел на режим самоизоляции. При этом судья сообщил, что не может участвовать в заседании дисциплинарной палаты даже в режиме видеоконференцсвязи.

В свою очередь, судья Игорь Панаид еще 17 октября подал ходатайство об остановке рассмотрения дисциплинарного дела до решения вопроса об экстрадиции Нины Мезенцевой в Украину – фигурантка уголовного производства сейчас находится за границей, вероятно, в Чехии.

«Если Высший совет правосудия решит привлечь нас к дисциплинарной ответственности, то последствия такого решения могут быть существенными – иностранный суд может отказать Украине в экстрадиции Нины Мезенцевой из-за возможного нарушения ее прав, а сама Нина Мезенцева сможет публично заявить о необъективном отношении к ней в Украине», - отметил Игорь Панаид.

«Привлечение судей АП ВАКС к дисциплинарной ответственности только повредит самой Нине Мезенцевой и нарушит ее права. Ведь после решения Совета правосудия детективы НАБУ и прокуроры САП смогут инициировать в отношении Нины Мезенцевой процедуру специального судебного разбирательства, то есть рассмотрение уголовного производства при физическом отсутствии обвиняемой. Наша коллегия судей, кстати, была против такого подхода. Поэтому просим хорошо подумать о последствиях решения палаты, прежде всего, для самой Нины Мезенцевой», - добавили судьи Игорь Панаид и Виктор Панкулич, отметив, что они обращаются не только к дисциплинарной палате, но и к самой Нине Мезенцевой и почему-то даже к ее дочери.

Против позиции судей выступили адвокаты Нины Мезенцевой.

«Я думаю, что мы можем рассматривать дисциплинарное дело. Непонятно почему судья Боднар не может участвовать в заседании с помощью видеоконференцсвязи. К тому же времени высказать свою позицию, у судьи было достаточно», - отметил адвокат Тарас Баранов.

А адвокат Татьяна Поповская обвинила судей АП ВАКС в «двойных стандартах».

«Судьи АП ВАКС сознательно и намеренно затягивают дисциплинарный процесс. Меня такие действия судей удивляют. Обычно они обвиняют адвокатов в злоупотреблении своими правами, но сейчас сами же поступают так же, то есть злоупотребляют своими правами», - отметила Татьяна Поповская.

В итоге дисциплинарная палата решила отказать в удовлетворении ходатайства об отложении рассмотрения дела.

Однако в вопросе остановки рассмотрения дисциплинарного дела все было уже не так просто.

Так, члены Совета правосудия попытались выяснить у сторон, в каком сейчас состоянии находится вопрос экстрадиции Нины Мезенцевой в Украину.

Оказалось, что ни адвокаты фигурантки уголовного производства, ни судьи АП ВАКС не владеют информацией об экстрадиции Нины Мезенцевой.

Известно лишь то, что в настоящее время в ВАКС продолжается подготовительное заседание по делу Нины Мезенцевой и ряда других лиц (судья Маркиян Галабала – председательствующий, члены коллегии – судьи Виктор Ногачевский и Инна Билоус), а сама Нина Мезенцева принимает участие в заседаниях в режиме видеоконференцсвязи.

Судья АП ВАКС в связи с этим Виктор Панкулич сообщил, что удивлен тем, что Нина Мезенцева принимает участие в заседании в режиме видеоконференции.

«На мой взгляд, такого не должно быть. В уголовном производстве это недопустимо. Допустивший такое судья должен понимать, что со временем это дело поступит в Апелляционную палату и еще неизвестно, что будет с этим приговором. Мы так далеко можем зайти. Мы без человека приговариваем его к лишению свободы. Я не разрешаю подобный подход. Участие по телефону, из землянки, с Мальдив, с пляжа – в уголовном производстве недопустимо. Обвиняемые должны присутствовать лично и непосредственно в судебном заседании», – отметил Виктор Панкулич.

В итоге Первая дисциплинарная палата решила обратиться в Офис Генпрокурора, чтобы выяснить, составлялись ли вообще документы по вопросу экстрадиции Нины Мезенцевой в Украину и что вообще сделано в этом вопросе с момента объявления ее в розыск в 2022 году.

Против очередного отложения рассмотрения дисциплинарного дела судей АП ВАКС выступил только член Совета правосудия Николай Мороз.

«Вопрос экстрадиции вообще не касается дисциплинарного дела, которое рассматривает палата», - сообщил член Совета правосудия присутствующим.

Впрочем, Первая дисциплинарная палата ВСП все же решила отложить рассмотрение дисциплинарного дела судей АП ВАКС до получения ответа из Офиса Генпрокурора, то есть фактически на неопределенный срок.

Автор: Вячеслав Хрипун

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