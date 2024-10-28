Дело Голосеевского районного ТЦК – суд избрал шестерым фигурантам меры пресечения

Представительница ГБР заявила, что ни один из фигурантов в настоящее время залог не внес, они находятся под стражей.

Суд в Киеве избрал меры пресечения шести лицам по делу о предоставлении помощи в уклонении от мобилизации военнообязанным, среди фигурантов есть и работники Голосеевского РТЦК и СП. Об этом рассказала советница по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян, которую цитирует Укрмнформ.

«Как трое работников ТЦК, так и трое гражданских получили в суде разные "запобежки". Один подозреваемый получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Все остальные – содержание под стражей с альтернативой внесения залога от почти 250 тысяч гривен до 6 миллионов гривен», – сказала она.

По ее словам, ни один из фигурантов в настоящее время залог не внес, они находятся под стражей.

Напомним, что в Киеве у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков нашли $1,2 миллиона. По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток от мужчин, подлежащих мобилизации.

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