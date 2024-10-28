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Справа Голосіївського районного ТЦК – суд обрав шістьом фігурантам запобіжні заходи

16:50, 28 жовтня 2024
Представниця ДБР заявила, що жоден з фігурантів наразі заставу не вніс, вони перебувають під вартою.
Справа Голосіївського районного ТЦК – суд обрав шістьом фігурантам запобіжні заходи
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Суд у Києві обрав запобіжні заходи шістьом особам у справі про надання допомоги в ухиленні від мобілізації військовозобов'язаним, серед фігурантів є і працівники Голосіївського РТЦК та СП. Про це розповіла радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

«Як троє працівників ТЦК, так і троє цивільних отримали у суді різні "запобіжки". Один підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усі інші – утримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень», – сказала вона.

За її словами, жоден з фігурантів наразі заставу не вніс, вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйона. За даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів від чоловіків, які підлягають мобілізації.

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