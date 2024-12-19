Верховна Рада схвалила законопроект про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових

Парламент прийняв у першому читанні законопроект стосовно заборони вилучення органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації у військовослужбовців, а також у осіб, які загинули внаслідок застосування заходів примусу з боку силових структур.

Верховна Рада 18 грудня прийняла за основу законопроект 9558 щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації. Він був внесений ще у серпні 2023 року.

Законопроект пропонує доповнити законодавство нормою про те, що забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які належать до:

осіб, загиблих внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур, які уповноважені законами чи іншими нормативно-правовими актами використовувати та застосовувати заходи примусу;

осіб із складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних (бойових) дій в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Наразі стосовно військовослужбовців така заборона діє лише щодо тих, хто брав участь в АТО у Донецькій та Луганській областях.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект має на меті уточнити положення, що стосуються заборони вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у службовців військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин для забезпечення захисту безпеки громадян, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних дій.

Також норми законодавства приводяться у відповідність до законодавства, яке регулює випадки застосування зброї та інші силові дії, які можуть спричинити загибель людини. Насамперед, це застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.

Депутати зазначають, що чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді.

Такі прояви інформаційно війни наносять шкоду позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це в свою чергу – зможе загальмувати розвиток такого життєрятуючого метода лікування як трансплантація.

Також проектом закону передбачається введення та закріплення статусу Національного трансплантологічного комітету. Запровадження такого органу дозволить упорядкувати та координувати діяльність у сфері трансплантації органів, тканин та клітин на національному рівні.

Окрім того, запроваджується статус екстреності трансплантації (за медичними показаннями), як оцінка невідкладності потреби в трансплантації за сукупністю медичних показників, яка встановлюються за висновком консиліуму лікарів закладу охорони здоров’я та допоможе належним чином забезпечити потребу в органах пацієнтів, які потребують трансплантації.

Включення трансплантації за принципом «доміно» дозволить виконувати складні операції, що включають пересадку органу від одного пацієнта до іншого в рамках однієї процедури.

Окрім того, законопроект дає можливість впорядкувати порядок проведення перевірок інформації про серйозні несприятливі випадки та серйозні несприятливі реакції та про підозри щодо таких випадків чи реакцій у сфері трансплантації органів, тканин та клітин, скарг або звернень закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу методом трансплантації, щодо присвоєння статусу екстреності трансплантації реципієнтам, визначення придатності анатомічних матеріалів для трансплантації, вилучення анатомічних матеріалів.

Також у законі про трансплантацію існує фактична заборона дітям стати донором гемопоетичних стовбурових клітин. Однак, як вказують депутати, іноді це єдина можливість порятунку життя людини, що потребує перегляду відповідних положень.

Відповідно, пропонується встановити, що живим донором гемопоетичних стовбурових клітин може бути також особа віком до 18 років за умови, що залучення повнолітнього дієздатного сумісного донора є неможливим у строк необхідний для лікування реципієнта, що встановлено консиліумом лікарів.

Автор: Наталя Мамченко

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