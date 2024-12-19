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На посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголосять додатковий конкурс

08:41, 19 грудня 2024
У Раді правосуддя вважають, що Служба дисциплінарних інспекторів має працювати у повному складі.
На посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголосять додатковий конкурс
Засідання Конкурсної комісії 12 серпня 2024 року Джерело фото: ВРП
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У Вищій раді правосуддя анонсували оголошення додаткового конкурсу на вакантні посади інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів.

Про це повідомила член Вищої ради правосуддя та профільної Конкурсної комісії Олена Ковбій.

Як зазначила Олена Ковбій, у листопаді Вища рада правосуддя призначила на посади 21 дисциплінарного інспектора.

Однак на думку Ради правосуддя, Служба дисциплінарних інспекторів повинна працювати  у повному складі – 24 інспектора.

Відтак незабаром Конкурсна комісія знов розпочне свою роботу.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 28 листопада 2024 року ВРП призначила на посади 21 дисциплінарного інспектора. При цьому ще троє кандидатів відмовилися від розгляду їх кандидатур.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВРП Служба дисциплінарних інспекторів

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