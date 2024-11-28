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Вища рада правосуддя призначила 21 дисциплінарного інспектора – список інспекторів та хто та як за них голосував

12:50, 28 листопада 2024
Дисциплінарними інспекторами Служби дисциплінарних інспекторів ВРП призначені помічники суддів, адвокати, науковці, представники НАЗК та НАБУ, а також співробітники Вищої ради правосуддя.
Вища рада правосуддя призначила 21 дисциплінарного інспектора – список інспекторів та хто та як за них голосував
Джерело фото: ВРП
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Вища рада правосуддя призначила 21 дисціплінарного інспектора Служби дисциплінарних інспекторів строком на 5 років.

На посади дисциплінарних інспекторів призначені:

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду, 17 голосів членів ВРП «за»

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду, 15 голосів «за», «проти» проголосували члени ВРП Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков.

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 17 голосів членів ВРП «за».

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК, 17 голосів членів ВРП «за».

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, 15 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков.

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС, 15 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков.

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка, 17 голосів членів ВРП «за».

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду, 14 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Оксана Кваша, Микола Мороз, Григорій Усик.

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП, 16 голосів членів ВРП «за».

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя, 16 голосів членів ВРП «за».

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП, 16 голосів членів ВРП «за».

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, 15 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Олена Ковбій та Оксана Кваша.

Остапенко Тетяна Анатоліївна – до 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду, а до 2024 року - пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща, 17 голосів членів ВРП «за».

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ, 17 голосів членів ВРП «за».

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі. Цікаво, що 10 членів ВРП проголосували «за» призначення, а одразу 7 членів ВРП – проти (Сергій Бурлаков, Віталій Саліхов, Інна Плахтій, Тетяна Бондаренко, Олександр Сасевич, Григорій Усик, Оксана Кваша).

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, 17 голосів членів ВРП «за».

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 17 голосів членів ВРП «за».

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, 16 голосів членів ВРП «за», проти – член ВРП Роман Маселко.

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП, 16 голосів членів ВРП «за».

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», 17 голосів членів ВРП «за».

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області. 13 голосів членів ВРП «за», а 4 члени ВРП проголосували проти – Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков, Роман Маселко, Оксана Кваша.

Також зазначимо, що троє кандидатів – адвокати Станіслав Гришин, Іван Кучер та прокурор Віталій Кошляк добровільно відмовилися від розгляду їх кандидатур.

Таким чином, повний склад Служби дисциплінарних інспекторів (24 особи) сформувати поки що не вдалося.

Співбесіди з кандидатами на посаду керівника СДІ відбудуться у грудні.

Нагадаємо, що 28 листопада ВРП також призначила на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів помічника судді ВАКС Вікторію Недибалюк.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВРП

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