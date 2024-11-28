Высший совет правосудия назначил 21 дисциплинарного инспектора – список инспекторов и кто и как за них голосовал

Дисциплинарными инспекторами Службы дисциплинарных инспекторов ВСП назначены помощники судей, адвокаты, ученые, представители НАПК и НАБУ, а также сотрудники Высшего совета правосудия.

Источник фото: ВСП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия назначил 21 дисциплинарного инспектора Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия сроком на 5 лет.

На должности дисциплинарных инспекторов назначены:

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду, 17 голосів членів ВРП «за»

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду, 15 голосів «за», «проти» проголосували члени ВРП Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков.

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 17 голосів членів ВРП «за».

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК, 17 голосів членів ВРП «за».

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, 15 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков.

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС, 15 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков.

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка, 17 голосів членів ВРП «за».

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду, 14 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Оксана Кваша, Микола Мороз, Григорій Усик.

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП, 16 голосів членів ВРП «за».

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя, 16 голосів членів ВРП «за».

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП, 16 голосів членів ВРП «за».

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, 15 голосів членів ВРП «за», проти проголосували члени ВРП Олена Ковбій та Оксана Кваша.

Остапенко Тетяна Анатоліївна – до 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду, а до 2024 року - пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща, 17 голосів членів ВРП «за».

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ, 17 голосів членів ВРП «за».

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі. Цікаво, що 10 членів ВРП проголосували «за» призначення, а одразу 7 членів ВРП – проти (Сергій Бурлаков, Віталій Саліхов, Інна Плахтій, Тетяна Бондаренко, Олександр Сасевич, Григорій Усик, Оксана Кваша).

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, 17 голосів членів ВРП «за».

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 17 голосів членів ВРП «за».

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, 16 голосів членів ВРП «за», проти – член ВРП Роман Маселко.

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП, 16 голосів членів ВРП «за».

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», 17 голосів членів ВРП «за».

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області. 13 голосів членів ВРП «за», а 4 члени ВРП проголосували проти – Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков, Роман Маселко, Оксана Кваша.

Также отметим, что три кандидата – адвокаты Станислав Гришин, Иван Кучер и прокурор Виталий Кошляк добровольно отказались от рассмотрения их кандидатур.

Таким образом, полный состав Службы дисциплинарных инспекторов (24 человека) сформировать пока не удалось.

Собеседования с кандидатами на должность руководителя СДИ состоятся в декабре.

Напомним, что 28 ноября ВСП также назначил на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов помощника судьи ВАКС Викторию Недыбалюк.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.