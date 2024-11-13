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Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився – відомі переможці

15:29, 13 листопада 2024
Вища рада правосуддя тепер має визначитися, хто стане першим керівником Служби дисциплінарних інспекторів в історії.
Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився – відомі переможці
Засідання Конкурсної комісії 13 листопада 2024 року
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Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів 13 листопада 2024 року оголосила список переможців конкурсу.

Так, переможцями конкурсу були визнані два претенденти:

Кузик Тарас Миронович – заступник керівника апарату Київського окружного адміністративного суду (його кандидатуру підтримали усі члени Конкурсної комісії)

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі. «За» кандидатуру В. Плескача проголосували 5 членів Конкурсної комісії, а член ВРП Юлія Бокова проголосувала «проти».  

Відтак, Вища рада правосуддя тепер має визначитися, хто з двох вказаних кандидатів є більш достойним, щоб очолити Службу дисциплінарних інспекторів.

Крім того, Конкурсна комісія визнала таким, що не відповідає критерію доброчесності адвоката Гришина Станіслава Володимировича.

Цікаво, що ця ж Конкурсна комісія у вересні рекомендувала призначити Станіслава Гришина на посаду дисциплінарного інспектора СДІ.

Також Конкурсна комісія повідомила, що адвокат Юрій Пшевлоцький 12 листопада подав заяву про припинення участі у конкурсі, яка була задоволена. Зазначимо, що у липні, під час першого конкурсу на посаду керівника СДІ, Юрій Пшевлоцький був визнаний Конкурсною комісією таким, що не відповідає критерію доброчесності.

Співбесіди з кандидатами на посаду керівника СДІ відбулися 11-12 листопада.

Нагадаємо, що всього до фінального етапу конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів дісталися 7 кандидатів.

Переможці конкурсу на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 24 дисциплінарних інспекторів, були визначені ще у вересні. 12 листопада ВРП розпочала співбесіди з претендентами на посади дисциплінарних інспекторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВРП конкурс

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