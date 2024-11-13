На Хмельниччині чоловік побив ногами перехожего через зауваження щодо російської музики

26-річний чоловік агресиво зреагував на зауваження вимкнути російську музику.

У місті Дунаївці на Хмельниччині 26-річний чоловік побив перехожого через зауваження вимкнути російську музику. Суд призначив йому 2 років позбавлення волі. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Подія сталася ще у вересні минулого року біля одного з магазинів. Потерпілий підійшов до автомобіля, з якого голосно лунала російська музика та попросив вимкнути.

Обвинувачений, який був у нетверезому стані, різко відповів на зауваження.

Він вийшов з авто та штовхнув чоловіка, внаслідок чого останній впав на асфальт та зламав руку. На цьому не зупинився і побив лежачого чоловіка кулаками і ногами, незважаючи на зауваження перехожих припинити неправомірні дії.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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