В Хмельницкой области мужчина избил ногами прохожего из-за замечаний по поводу русской музыки

26-летний мужчина агрессивно среагировал на замечание выключить русскую музыку.

В городе Дунаевцы в Хмельницкой области 26-летний мужчина избил прохожего из-за замечаний выключить российскую музыку. Суд назначил ему 2 года лишения свободы. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Событие произошло еще в сентябре прошлого года возле одного из магазинов. Потерпевший подошел к автомобилю, из которого громко звучала русская музыка и попросил выключить.

Обвиняемый, находившийся в нетрезвом состоянии, резко ответил на замечания.

Он вышел из авто и толкнул мужчину, в результате чего последний упал на асфальт и сломал руку. На этом не остановился и избил лежащего мужчину кулаками и ногами, несмотря на замечания прохожих прекратить неправомерные действия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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