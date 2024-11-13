В Николаеве более 160 тысяч гривен штрафа назначили мужчине, который сетками ловил ценные виды рыбы

В Николаевской области на побережье Бугского лимана мужчина с помощью рыболовной сетки незаконно выловил около сотни рыб. Суд взыскал с него почти 165 тысяч гривен за причиненный ущерб. Об этом сообщили в Центральном суде Николаева.
Отмечается, что 48-летний местный житель причинил вред окружающей среде в результате незаконного отлова ценных видов рыбы. Мужчина с помощью рыболовной сетки длиной 30 метров и высотой 1,1 метра выловил около сотни рыб.
"Своими действиями мужчина нанес рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму около 165 тысяч гривен, который не возместил добровольно", - отметили в суде.
Приговором суда мужчину признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).
Суд решил взыскать с него в пользу государства причиненный рыбному хозяйству Украины ущерб в сумме 164 832 гривны.
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