Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Николаеве более 160 тысяч гривен штрафа назначили мужчине, который сетками ловил ценные виды рыбы

19:37, 13 ноября 2024
Суд удовлетворил иск о взыскании с 48-летнего местного жителя ущерба в 165 тысяч гривен.
В Николаеве более 160 тысяч гривен штрафа назначили мужчине, который сетками ловил ценные виды рыбы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области на побережье Бугского лимана мужчина с помощью рыболовной сетки незаконно выловил около сотни рыб. Суд взыскал с него почти 165 тысяч гривен за причиненный ущерб. Об этом сообщили в Центральном суде Николаева.

Отмечается, что 48-летний местный житель причинил вред окружающей среде в результате незаконного отлова ценных видов рыбы. Мужчина  с помощью рыболовной сетки длиной 30 метров и высотой 1,1 метра выловил около сотни рыб.

"Своими действиями мужчина нанес рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму около 165 тысяч гривен, который не возместил добровольно", - отметили в суде.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Суд решил взыскать с него в пользу государства причиненный рыбному хозяйству Украины ущерб в сумме 164 832 гривны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Николаев штраф / штрафы судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о защите общественных активистов от клеветы о неисполнении ими воинского долга

Законопроект направлен на противодействие попыткам посеять недоверие в обществе к общественным активистам путем распространения информации о якобы уклонении ими от воинской обязанности.

Дональд Трамп готовится назначить спецпредставителя для Украины – Fox News

Как сообщает Fox News, спецпредставитель Дональда Трампа будет заниматься организацией мирных переговоров.

64% украинцев поддерживают повышение военного сбора и 44% считают полезным закон о мобилизации – результаты опроса

Большинство опрошенных поддерживают повышение военного сбора и полезность закона о мобилизации – результаты опроса, проведенного при финансовой поддержке Агентства правительства США.

Владимир Зеленский предлагает изменить перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения

Президент Владимир Зеленский внес законопроект об изменениях в перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов завершился – известны победители

Высший совет правосудия должен определиться, кто станет первым руководителем Службы дисциплинарных инспекторов в истории.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді