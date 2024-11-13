У Миколаєві більше 160 тисяч гривень штрафу призначили чоловіку, який сітками ловив цінні види риби

Суд задовольнив позов про стягнення з 48-річного місцевого мешканця збитків у 165 тисяч гривень

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На Миколаївщині на узбережжі Бузького лиману чоловік за допомогою риболовної сітки незаконно виловив близько сотні рибин. Суд стягнув з нього майже 165 тисяч гривень за заподіяну шкоду. Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що 48-річний місцевий мешканець заподіяв шкоду навколишньому середовищу, внаслідок незаконного вилову цінних видів риби. Чоловік за допомогою риболовної сітки довжиною 30 метрів та висотою 1,1 метр виловив близько сотні рибин.

«Своїми діями чоловік наніс рибному господарству України шкоду на суму близько 165 тисяч гривень, яку не відшкодував добровільно», — зазначили у суді.

Вироком суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Суд вирішив стягнути з нього на користь держави заподіяну рибному господарству України шкоду в сумі 164 832 гривні.

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