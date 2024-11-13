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КСУ розглядає справу пенсіонерки з Чорнобильської зони щодо пенсійних виплат

16:02, 13 листопада 2024
Суд розглядає справу про конституційність законодавчих приписів щодо застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат.
КСУ розглядає справу пенсіонерки з Чорнобильської зони щодо пенсійних виплат
Джерело фото: КСУ
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Другий сенат 13 листопада ц.р. на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Шваб Віри Олександрівни. Про це пише КСУ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олег Первомайський, заявниця звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII (далі – Закон № 1774).

Оспорюваними приписами Закону № 1774 установлено, що мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим Законом не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 року.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Віра Шваб є пенсіонеркою, яка не працює, перебуває на обліку в Головному  управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській  області (далі – Управління), має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської  катастрофи.

Заявниця зазначає, що внаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 відбулося фактичне зменшення розміру доплати до пенсії як пенсіонеру, який не працює і проживає на території радіоактивного забруднення, порівняно  з  раніше  встановленими виплатами, передбаченими статтею  39  Закону України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІ (далі – Закон № 796).

Не погоджуючись із цим, вона звернулася до судів з адміністративним позовом до Управління, в якому просила визнати протиправною бездіяльність Управління щодо ненарахування та невиплати їй підвищення до пенсії як пенсіонерці, яка не працює і проживає на території радіоактивного забруднення, в розмірі, визначеному статтею 39 Закону № 796 та зобов’язати Управління здійснити нарахування та виплату їй щомісячного підвищення до пенсії у розмірі, що «дорівнює двом мінімальним заробітним платам, установленим законом про Державний бюджет України на відповідний рік».

Суд першої інстанцій позовні вимоги задовольнив частково. Апеляційний суд скаргу Віри Шваб залишив без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд відмовив їй у відкритті касаційного провадження.

На думку заявниці, оспорювані приписи Закону № 1774 призводять до звуження змісту  та  обсягу її прав, унаслідок  чого  порушено  її  право  власності, а також порушують принцип юридичної визначеності як складової верховенства права, юридичної рівності, тому є дискримінаційними.

Суддя також повідомив, що у провадженні Першого і Другого сенатів перебуває низка справ, що стосуються того самого предмету конституційного контролю.

На відкритій частині пленарного засідання був присутній постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін.

Другий сенат дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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КСУ пенсія

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