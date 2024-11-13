За участь у Нацвідборі на Євробачення-2025 будуть боротися 369 учасників

Заявки подавали з України, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн.

Джерело фото: eurovision.tv

Суспільне Мовлення завершило прийом заявок на Національний відбір на «Євробачення-2025», отримавши 369 заявок як від українських, так і від закордонних виконавців. Про це повідомляє Суспільне Культура.

«Прийом заявок тривав з 17 вересня до 10 листопада, і цьогорічний Нацвідбір відзначився міжнародним інтересом. Серед учасників — артисти з України, Швеції, Німеччини, Польщі, США, Франції, Іспанії та Великої Британії, які подали загалом 374 пісні (деякі виконавці надіслали більше ніж одну композицію). Загалом до участі подалися 232 сольні виконавці та 72 гурти», - йдеться у повідомлення.

Після попереднього відбору сформують лонгліст із 20 виконавців, які візьмуть участь у прослуховуваннях. До 20 грудня буде обрано до 9 фіналістів, а ще одного учасника чи учасницю фіналу визначать шляхом онлайн-голосування. Остаточний список фіналістів оголосять до 17 січня 2025 року.

Фінал Нацвідбору, в якому переможця визначатимуть глядачі та журі, запланований на лютий 2025 року.

Представник України виступить на 69-му Євробаченні, яке пройде в Базелі, Швейцарія.

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