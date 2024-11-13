За участие в Нацотборе на Евровидение-2025 будут бороться 369 участников

Заявки подавали из Украины, США, Великобритании, Германии и других стран.

Источник фото: eurovision.tv

Общественное Вещание завершило прием заявок на Национальный отбор на «Евровидение-2025», получив 369 заявок как от украинских, так и зарубежных исполнителей. Об этом сообщает Общественное Культура.

«Прием заявок длился с 17 сентября по 10 ноября, и нынешний Нацотбор отметился международным интересом. Среди участников — артисты из Украины, Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании и Великобритании, которые подали в общей сложности 374 песни (некоторые исполнители прислали более одной композиции). Всего к участию подались 232 сольных исполнителя и 72 группы», - говорится в сообщении.

После предварительного отбора сформируют лонглист из 20 исполнителей, которые примут участие в прослушиваниях. До 20 декабря будет выбрано до 9 финалистов, а еще одного участника или участницу финала определят путем онлайн-голосования. Окончательный список финалистов будет оглашен до 17 января 2025 года.

Финал Нацотбора, где победителя будут определять зрители и жюри, запланирован на февраль 2025 года.

Представитель Украины выступит на 69-м Евровидении, которое пройдет в Базеле, Швейцария.

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