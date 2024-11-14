Как погашается налоговый долг до 3060 гривен, – ответ ГНС

Налоговый долг до 3060 гривен не попадает под залог и не требует взыскания – налоговая.

Главное управление Государственной налоговой службы в Закарпатской области сообщает: если налоговый долг плательщика не превышает 3060 гривен (180 необлагаемых минимумов доходов граждан), требования на такие суммы не направляются, а меры по их взысканию не применяются. Также на этот долг не распространяется право налогового залога.

Однако, если задолженность превысит 3060 гривен, начнется стандартная процедура ее погашения, и срок давности для взыскания такого долга будет исчисляться с момента превышения этой суммы.

Налоговики рекомендуют плательщикам регулярно проверять состояние своего налогового счета через «Электронный кабинет плательщика» и своевременно уплачивать все начисления, чтобы избежать накопления долга.

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