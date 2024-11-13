Правительство изменило порядок выплат для семей пропавших без вести военных, объявленных умершими

Кабмин упростил доступ к денежной помощи семьям военных, пропавших без вести, и лиц с инвалидностью.

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Кабинет Министров Украины принял изменения относительно выплат единовременной денежной помощи семьям военных, пропавших без вести и впоследствии были объявлены умершими. Отныне родственники смогут подать документы на помощь в течение трех лет с даты вступления в силу решения суда о признании военнослужащего умершим. Об этом пишет Минобороны.

Ранее трехлетний срок отсчитывался от даты смерти, указанной в свидетельстве, что лишало семьи права на выплату, если судебное решение об объявлении умершим было принято с опозданием. Новый порядок разработан по инициативе Министерства обороны для гарантирования социальных выплат семьям погибших.

Кроме того, правительство приняло внеочередные выплаты единовременного пособия для лиц с инвалидностью I группы, поскольку они нуждаются в неотложном лечении. Из-за длительного ожидания в общей очереди такие лица часто не успевали получить помощь.

Изменения внесены в постановления Кабмина № 975 от 25 декабря 2013 года и № 168 от 28 февраля 2022 года, регулирующие выплаты военнослужащим и их семьям во время военного положения.

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