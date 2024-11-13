Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Три года, в течение которых родственники погибших военнослужащих могут обратиться за одноразовой денежной помощью, будут считать от даты судебного решения

14:26, 13 ноября 2024
Ранее три года считали от даты смерти военнослужащего, указанной в свидетельстве, а теперь будут считать от даты вступления в силу решения суда – Минобороны.
Три года, в течение которых родственники погибших военнослужащих могут обратиться за одноразовой денежной помощью, будут считать от даты судебного решения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семьи военных, пропавших без вести и впоследствии объявленных умершими, смогут получить одноразовую денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения. Соответствующие изменения в порядок выплат был принят Кабинетом Министров по предложению Министерства обороны Украины.

Как отмечает Минобороны, ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременного пособия считался с даты смерти, указанной в свидетельстве. Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного отсутствия, могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения.

Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Также правительство ввело внеочередную выплату единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью I группы. Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и стоимостном лечении. Нередко из-за длительного срока ожидания в общей очереди они не успевают получить помощь при жизни.

Изменения вносятся в постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве» и от 28 февраля 2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд определил особенности применения заурядного срока реализации права на единовременную денежную помощь. Также мы публиковали разъяснение Седьмого апелляционного административного суда о том, как защитить права на выплаты семьям погибших военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Три года, в течение которых родственники погибших военнослужащих могут обратиться за одноразовой денежной помощью, будут считать от даты судебного решения

Ранее три года считали от даты смерти военнослужащего, указанной в свидетельстве, а теперь будут считать от даты вступления в силу решения суда – Минобороны.

Если ордер адвоката добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения «физической» или электронной подписи на ордер не требуется – Верховный Суд

В случае, если ордер добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения отдельной собственноручной («физической») или электронной подписи на ордер не требуется – позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания Президента о внутреннем и внешнем положении

Руководство по подготовке проекта послания Президента возложено на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а за методическую подготовку будет отвечать директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов.

Кто из военнослужащих будет иметь право подать запрос на перевод в другую воинскую часть через Армия+ – Кабмин обнародовал постановление

Кабмин упростил процедуру перемещения военнослужащих между воинскими частями путем представления рапорта через Армия+ – детали нового порядка.

Расширение площади временных сооружений без предварительного получения паспорта привязки является основанием для их демонтажа – Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил основания демонтажа незаконно МАФов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді