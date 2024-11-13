Три года, в течение которых родственники погибших военнослужащих могут обратиться за одноразовой денежной помощью, будут считать от даты судебного решения

Ранее три года считали от даты смерти военнослужащего, указанной в свидетельстве, а теперь будут считать от даты вступления в силу решения суда – Минобороны.

Семьи военных, пропавших без вести и впоследствии объявленных умершими, смогут получить одноразовую денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения. Соответствующие изменения в порядок выплат был принят Кабинетом Министров по предложению Министерства обороны Украины.

Как отмечает Минобороны, ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременного пособия считался с даты смерти, указанной в свидетельстве. Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного отсутствия, могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения.

Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Также правительство ввело внеочередную выплату единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью I группы. Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и стоимостном лечении. Нередко из-за длительного срока ожидания в общей очереди они не успевают получить помощь при жизни.

Изменения вносятся в постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве» и от 28 февраля 2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд определил особенности применения заурядного срока реализации права на единовременную денежную помощь. Также мы публиковали разъяснение Седьмого апелляционного административного суда о том, как защитить права на выплаты семьям погибших военных.

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