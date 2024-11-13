На Донетчине фрагмент от РСЗО «Смерч» упал на частном дворе и застрял в земле

Фрагмент упал на частный двор и застрял глубоко в земле.

В Донецкой области саперы ГСЧС изъяли фрагмент от реактивной системы залпового огня «Смерч», который упал на частный двор и застрял глубоко в земле. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, это произошло в городе Лиман Краматорского района.

Специалистам удалось удалить опасную находку и уничтожить ее в определенном месте.

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