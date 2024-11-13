Суд начал рассмотрение дела по конституционной жалобе AEROC Investment Deutschland GmbH

Конституционный Суд рассматривает жалобу AEROC относительно санкционного законодательства.

Фото: КСУ

Второй сенат 13 ноября с.г. на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе AEROC Investment Deutschland GmbH (далее - Общество). Об этом сообщили в Конституционном Суде Украины.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционной жалобы и обоснования заявителя.

Как отметил судья-докладчик, предметом конституционного контроля по этому делу являются пункты 1, 11 части первой статьи 4, абзаца первого части первой статьи 51 Закона Украины «О санкциях» от 14 августа 2014 года № 1644-VII в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц» от 12 мая 2022 года № 2257-ІХ (далее - Закон № 1644 в редакции Закона № 2257), а также абзац первый части первой, части второй статьи 2831 Кодекса административного судопроизводства Украины в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения санкций“ от 13 июля 2023 года № 3223-ІХ (далее - Кодекс в редакции Закона № 3223).

Согласно части первой статьи 4 Закона № 1644 в редакции Закона № 2257 видами санкций по Закону № 1644 являются, в частности:

- «блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими (пункт 1);

- «взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими» (пункт 11).

Предписаниями части второй статьи 2831 Кодекса в редакции Закона № 3223 установлено, в частности:

- «в пятидневный срок со дня получения искового заявления лицо, в отношении которого ставится вопрос о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», имеет право подать отзыв на исковое заявление».

Судья сообщил, что Министерство юстиции Украины (далее - Минюст) в 2023 году обратилось в Высший антикоррупционный суд (далее - ВАКС) с иском к Публичному акционерному обществу «Группа ЛСР» (далее - ПАО «Группа ЛСР») с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика - Общества, гражданина Российской Федерации Молчанова Андрея Юрьевича, Общества с ограниченной ответственностью «АЭРОК» (далее - ООО «АЭРОК»), с просьбой, в частности, применить к ПАО «Группа ЛСР» санкцию, установленную пунктом 11 части первой статьи 4 Закона № 1644 и взыскать в доход государства активы, а именно 100 процентов доли уставного капитала ООО «АЭРОК» в размере, определенном уставным капиталом, которой владеет Общество, в отношении которых ПАО «Группа ЛСР» реализует права, тождественные по содержанию праву распоряжения.

ВАКС иск Минюста удовлетворил: применил к ПАО «Группа ЛСР» санкцию, установленную пунктом 11 части первой статьи 4 Закона № 1644; взыскал в доход государства 100 процентов доли уставного капитала ООО «АЭРОК», в отношении которой ПАО «Группа ЛСР» через Общество может совершать действия, тождественные по содержанию праву распоряжения.

Не соглашаясь с решением ВАКС, Общество обжаловало его в апелляционном порядке. Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Общества, а решение ВАКС - без изменения.

Во время пленарного заседания судья также проинформировал, что с целью обеспечения объективного и полного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения были направлены письма-запросы к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министру юстиции Украины, а также ряду высших учебных заведений и научных учреждений по вопросам, затронутым в конституционной жалобе.

Суд исследовал материалы этого дела и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

На открытой части пленарного заседания присутствовал постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максим Дырдин.

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