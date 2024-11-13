Суд розпочав розгляд справи за конституційною скаргою AEROC Investment Deutschland GmbH

Конституційний Суд розглядає скаргу AEROC щодо санкційного законодавства.

Фото: КСУ

Другий сенат 13 листопада ц.р. на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою AEROC Investment Deutschland GmbH (далі – Товариство). Про це повідомили в Конституційному Суді України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Як зазначив суддя-доповідач, предметом конституційного контролю у цій справі є пункти 1, 11 частини першої статті 4, абзацу першого частини першої статті 51 Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року № 1644–VII у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» від 12 травня 2022 року № 2257–ІХ (далі – Закон № 1644 в редакції Закону № 2257), а також абзац перший частини першої, частини другої статті 2831 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій» від 13 липня 2023 року № 3223-ІХ (далі – Кодекс у редакції Закону № 3223).

Відповідно до частини першої статті 4 Закону № 1644 в редакції Закону № 2257 видами санкцій за Законом № 1644 є, зокрема:

– «блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (пункт 1);

– «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними» (пункт 11).

Приписами частини другої статті 2831 Кодексу в редакції Закону № 3223 встановлено, зокрема:

– «у п’ятиденний строк з дня одержання позовної заяви особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», має право подати відзив на позовну заяву».

Суддя повідомив, що Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст) у 2023 році звернулось до Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) з позовом до Публічного акціонерного товариства «Група ЛСР» (далі – ПАТ «Група ЛСР») за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Товариства, громадянина Російської Федерації Молчанова Андрія Юрійовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» (далі – ТОВ «АЕРОК»), з проханням, зокрема, застосувати до ПАТ «Група ЛСР» санкцію, установлену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону № 1644 та стягнути в дохід держави активи, а саме 100 відсотків частки статутного капіталу ТОВ «АЕРОК» у розмірі, визначеному статутним капіталом, якою володіє Товариство, стосовно яких ПАТ «Група ЛСР» реалізує права, тотожні за змістом праву розпорядження.

ВАКС позов Мін’юсту задовольнив: застосував до ПАТ «Група ЛСР» санкцію, установлену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону № 1644; стягнув у дохід держави 100 відсотків частки статутного капіталу ТОВ «АЕРОК», стосовно якої ПАТ «Група ЛСР» через Товариство може вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження.

Не погоджуючись із рішенням ВАКС, Товариство оскаржило його в апеляційному порядку. Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу Товариства, а рішення ВАКС – без зміни.

Під час пленарного засідання суддя також поінформував, що з метою забезпечення об’єктивного й повного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення було надіслано листи-запити до Президента України, Голови Верховної Ради України, Віцепрем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України, а також низки закладів вищої освіти та наукових установ із питань, порушених у конституційній скарзі.

Суд дослідив матеріали цієї справи і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На відкритій частині пленарного засідання був присутній постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін.

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