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Переправлення чоловіків за кордон для ухилення від мобілізації: помічнику судді повідомили про підозру

14:12, 13 листопада 2024
Правоохоронці викрили схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми.
Переправлення чоловіків за кордон для ухилення від мобілізації: помічнику судді повідомили про підозру
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На Донеччині правоохоронці повідомили про підозру помічнику судді Мар’їнського районного суду Донецької області за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це поінформував Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою з працівниками суду за неправомірну вигоду забезпечив ухвалення суддями рішень у цивільних справах за завідомо надуманих обставин. Такі рішення надавали підставу чоловікам для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану», - заявили у ОГП.

Зазначається, правоохоронці задокументували одержання підозрюваним у вересні цього року 3000 доларів США, а в жовтні – 124,5 тис грн за два судових рішення – щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання й утримання батьком неповнолітньої дитини.

У свою чергу у ДБР зазначили, що позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участі у судових засіданнях.

«Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг», - заявили у Бюро.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

«Перевіряється причетність до скоєння злочину інших працівників суду», - додали у ОГП.

Раніше ми писали, що у Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації.

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суд ОГП ДБР мобілізація

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