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У Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації

19:28, 25 жовтня 2024
Посадовець за гроші запропонував чоловіку уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону та мобілізацію, а також допомогти незаконно отримати відстрочку від мобілізації.
У Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації
Фото: kyivvlada.com.ua
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У Києві правоохоронці затримали помічника начальника Подільського РТЦК та СП. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Зазначається, що посадовець за грошову винагороду запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Також затриманий хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

«Здійснюється оперативне супроводження в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України», - заявили у РТЦК.

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйонаЗа даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили організаторів незаконних схем для уникнення військової служби, серед яких – посадовець військової частини та заступник начальника військово-медичного клінічного центру регіону.

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Київ ТЦК

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