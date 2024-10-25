У Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації

Посадовець за гроші запропонував чоловіку уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону та мобілізацію, а також допомогти незаконно отримати відстрочку від мобілізації.

Фото: kyivvlada.com.ua

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У Києві правоохоронці затримали помічника начальника Подільського РТЦК та СП. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Зазначається, що посадовець за грошову винагороду запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Також затриманий хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

«Здійснюється оперативне супроводження в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України», - заявили у РТЦК.

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйона. За даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили організаторів незаконних схем для уникнення військової служби, серед яких – посадовець військової частини та заступник начальника військово-медичного клінічного центру регіону.

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