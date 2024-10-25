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Харківський ТЦК заявив про напад на своїх працівників, є травмовані

19:11, 25 жовтня 2024
Нападника, який здійснив наїзд автомобілем і травмував  військовослужбовців,  затримано  правоохоронцями.
Харківський ТЦК заявив про напад на своїх працівників, є травмовані
Фото: armyinform.com.ua
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У п’ятницю, 25 жовтня, у місті Харків під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.  Про це повідомив Харківський ОТЦК та СП.

«Цей ганебний кримінальний вчинок  здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців», - йдеться у заяві.

Зазначається, що нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії.  Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

«Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність.

Показово, що російськи інформаційні помийки оперативно використали резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів. Зокрема, поширюються дезінформація  про «перекриття» або «блокування» Харкова, що, як і зазвичай,  не відповідає дійсності», - повідомили у ТЦК.

Раніше ми писали, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у Харкові працівники ТЦК при перевірці документів ймовірно застосували спецзасоби до чоловіка, який зазначає, що він помилково був визнаний померлим і в судовому порядку спростовує це.

Також ми писали, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйонаЗа даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

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Харків ТЦК

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