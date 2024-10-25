Харьковский ТЦК заявил о нападении на своих работников, есть травмированы

Нападающий, совершивший наезд на автомобиле и травмировавший военнослужащих, задержан правоохранителями.

Фото: armyinform.com.ua

В пятницу, 25 октября, в Харькове во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, которая состояла из военнослужащих и правоохранителей. Об этом сообщил Харьковский ОТЦК и СП.

«Этот позорный уголовный поступок совершил находящийся за рулем гражданин и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих», - говорится в заявлении.

Отмечается, что нападающего на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия. Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказывается медицинская помощь.

«Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации. Соответственно, подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются враждебными и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и извращают действительность.

Примечательно, что российские информационные помойки оперативно использовали резонанс этого криминального события для дальнейшего продвижения своих нарративов. В частности, распространяются дезинформация о «перекрытии» или «блокировке» Харькова, что, как обычно, не соответствует действительности», - сообщили в ТЦК.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что в Харькове работники ТЦК при проверке документов, вероятно, применили спецсредства к мужчине, который отмечает, что он ошибочно был признан умершим и в судебном порядке опровергает это.

Также мы писали, что в Киеве у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков было найдено $1,2 миллиона. По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток от мужчин, подлежащих мобилизации.

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