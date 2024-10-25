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Забрызгали баллончиком и избили, — Омбудсмен Лубинец отреагировал на конфликт мужчины с ТЦК в Харькове

17:27, 25 октября 2024
Омбудсмен Дмитрий Лубинец проверяет инцидент с применением спецсредств работниками ТЦК к мужчине, который был по ошибке признан умершим.
Забрызгали баллончиком и избили, — Омбудсмен Лубинец отреагировал на конфликт мужчины с ТЦК в Харькове
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В Харькове работники ТЦК при проверке документов, вероятно, применили спецсредства к мужчине, который отмечает, что он ошибочно был признан умершим и в судебном порядке опровергает это. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что представитель Офиса Омбудсмена в Харьковской области Оксана Червякова прорабатывает соответствующий вопрос и направила письмо Харьковскому ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

Лубинец подчеркнул, что ожидает беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения — привлечения виновных к ответственности.

"Задача обороны государства является первоочередной! Однако мобилизация должна происходить в рамках закона", - сообщил Омбудсмен.

По данным местных СМИ, на одном из блокпостов Харькова мужчину остановили для проверки документов, а потом забрызгали ему баллончиком глаза. Мужчина начал убегать от сотрудников, его якобы остановили и ударили. Мужчина заявлял, что ошибочно был признан умершим. 

Как позже стало известно, Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала расследование конфликта гражданина с представителями ТЦК.

Указано, что осуществляется досудебное расследование по факту возможных хулиганских действий со стороны должностных лиц Слободского РТЦК и СП г. Харькова, которые во время остановки транспортных средств и проверки военно-учетных документов с особой дерзостью нанесли телесные повреждения гражданину.

В частности, правоохранители производят изъятие видеозаписи события и маршрутных писем в помещении ТЦК.

Напомним, что в Киеве у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков было найдено $1,2 миллиона. По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток от мужчин, подлежащих мобилизации.

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ТЦК

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