Банан, приклеенный к стене скотчем, продадут на аукционе – цена стартует от $1 млн

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу инсталляцию Маурицио Каттелана за миллион долларов.

Источник фото: CNN

Аукционный дом Sotheby's объявил о продаже нового «издания» инсталляции итальянского художника Маурицио Каттелана, известной под названием «Комедиант». Эта необычная работа, состоящая из банана, приклеенного к стене скотчем, ранее вызвала большой резонанс в соцсетях и была продана за 120 тысяч долларов. Теперь за нее просят от одного до полутора миллионов долларов, сообщает CNN.

Sotheby's сообщил, что на аукцион возвращается одна из трех «версий» произведения, созданных в 2019 году. Одна из копий экспонировалась в музее в Майами, а другую съел художник во время выставки. Два произведения были приобретены частными коллекционерами, тогда как третье, приобретенное за большую (но не разглашенную) сумму, было подарено музею Гуггенхайма в Нью-Йорке.

В этот раз на аукционе представят работу, проданную в частную коллекцию пять лет назад. Победитель аукциона получит сертификат подлинности, инструкции по демонстрации, а также рулон скотча и банан, который не является специально созданным для этого произведения и может быть заменен.

Перед аукционом работа отправится в мировое турне, начиная с выставки в Нью-Йорке 28 октября, а затем отправится в Лондон, Париж, Милан, Гонконг, Дубай, Тайбэй, Токио и Лос-Анджелес.

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