Банан, приклеєний до стіни скотчем, продадуть на аукціоні – ціна стартує від $1 млн

Аукціонний дім Sotheby’s виставив на продаж інсталяцію Мауріціо Каттелана за мільйон доларів.

Джерело фото: CNN

Аукціонний дім Sotheby’s оголосив про продаж нового «видання» інсталяції італійського художника Мауріціо Каттелана, відомої під назвою «Комедіант». Ця незвичайна робота, що складається з банана, приклеєного до стіни скотчем, раніше викликала великий резонанс у соцмережах і була продана за 120 тисяч доларів. Тепер за неї просять від одного до півтора мільйона доларів, повідомляє CNN.

Sotheby’s повідомив, що на аукціон повертається одна з трьох «версій» твору, створених у 2019 році. Одна з копій експонувалася в музеї в Маямі, а іншу з’їв художник під час виставки. Два твори були придбані приватними колекціонерами, тоді як третій, придбаний за більшу (але не розголошену) суму, був подарований музею Гуггенхайма в Нью-Йорку.

Цього разу на аукціоні представлять роботу, продану в приватну колекцію п’ять років тому. Переможець аукціону отримає сертифікат автентичності, інструкції з демонстрації, а також рулон скотчу та банан, який не є спеціально створеним для цього витвору і може бути замінений.

Перед аукціоном робота вирушить у світове турне, розпочинаючи з виставки в Нью-Йорку 28 жовтня, а потім відправиться до Лондона, Парижа, Мілана, Гонконга, Дубая, Тайбея, Токіо та Лос-Анджелеса.

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