На Вінниччині підозрюють керівників ВЛК у сприянні втечі депутату, підозрюваному у замовному вбивстві

ДБР та Нацпол оголосили підозри лікарям ВЛК за незаконне визнання інвалідності підозрюваному у вбивстві.

Джерело фото: ДБР

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполу оголосили підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії (ВЛК) Жмеринського районного центру комплектування та соціальної підтримки. Їх звинувачують у незаконному визнанні непридатності до служби підозрюваного у замовному вбивстві, що дало йому змогу виїхати за кордон. Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що в січні 2023 року ВЛК визнала тодішнього депутата міськради інвалідом і виключила його з військового обліку. Підставою став висновок його сімейного лікаря про цироз печінки, поставлений без належних медичних досліджень. Згодом судово-медична експертиза довела, що цирозу у нього не було.

Колишній депутат, якого затримали у серпні 2023 року за підозрою у замовленні вбивства колеги, встиг виїхати до Польщі. На підставі експертизи Центральна ВЛК ЗСУ скасувала рішення про його непридатність до служби. Підозру повідомлено йому за використання підробленого документа, а також керівникам ВЛК та лікарям за сприяння незаконному перетину кордону.

Наразі готується клопотання до суду щодо взяття підозрюваних під варту.

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