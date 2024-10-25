В Винницкой области подозревают руководителей ВВК в содействии побегу депутата, подозреваемого в заказном убийстве

ГБР и Нацпол объявили подозрения врачам ВВК за незаконное признание инвалидности подозреваемому в убийстве.

Источник фото: ГБР

Работники ГБР совместно с ДВР Нацпола объявили подозрения руководству и врачам военно-врачебной комиссии (ВВК) Жмеринского районного центра комплектования и социальной поддержки. Их обвиняют в незаконном признании непригодности к службе подозреваемого в заказном убийстве, что позволило ему выехать за границу. Об этом сообщили в ГБР.

Следствие установило, что в январе 2023 года ВВК признала тогдашнего депутата горсовета инвалидом и исключила его с воинского учета. Основанием стало заключение его семейного врача о циррозе печени, поставленное без надлежащих медицинских исследований. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза доказала, что цирроза у него не было.

Бывший депутат, которого задержали в августе 2023 года по подозрению в заказе убийства коллеги, успел уехать в Польшу. На основании экспертизы Центральная ВВК ВСУ отменила решение о его непригодности к службе. Подозрение сообщено ему за использование поддельного документа, а также руководителям ВВК и врачам за содействие незаконному пересечению границы.

Сейчас готовится ходатайство в суд о взятии подозреваемых под стражу.

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