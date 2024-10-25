Coca-Cola отзывает в Австрии 28 миллионов бутылок с напитками из-за ошибки на производстве

В продукцию могли попасть мелкие кусочки металла.

Компания Coca-Cola в Австрии объявила об изъятии примерно 28 миллионов пол-литровых бутылок с напитками из-за технической ошибки на производстве, в результате которой в продукцию могли попасть мелкие кусочки металла. Об этом сообщает АРА.

Отзываются бутылки с датами годности с 04.02.2025 по 12.04.2025 и кодировкой "WP". Покупатели получат свои деньги назад, даже без чека.

"Это, наверное, самый большой отзыв товара в истории Австрии: по всей стране 28 миллионов пол-литровых бутылок Coca-Cola, Fanta, Sprite и MezzoMix возвращаются предприятию. Впрочем, пока не понятно, что будет с этими бутылками", - сообщили в компании.

Там добавили, что причина отзыва бутылок с напитками связана с тем, что "в очень ограниченном количестве из них" могут быть "небольшие кусочки металла из-за технической ошибки на производстве". По данным австрийских СМИ, во время разлива могло сломаться специальное сито.

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