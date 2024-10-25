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Coca-Cola відкликає в Австрії 28 мільйонів пляшок з напоями через помилку на виробництві

21:06, 25 жовтня 2024
В продукцію могли потрапити дрібні шматочки металу.
Coca-Cola відкликає в Австрії 28 мільйонів пляшок з напоями через помилку на виробництві
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Компанія Coca-Cola в Австрії оголосила про вилучення приблизно 28 мільйонів півлітрових пляшок з напоями через технічну помилку на виробництві, внаслідок якої в продукцію могли потрапити дрібні шматочки металу.  Про це повідомляє АРА.

Відкликаються пляшки з датами придатності від 04.02.2025 до 12.04.2025 та кодуванням "WP". Покупці отримають свої гроші назад, навіть без чека.

"Це, напевно, найбільше відкликання товару в історії Австрії: по всій країні 28 мільйонів півлітрових пляшок Coca-Cola, Fanta, Sprite і MezzoMix повертаються підприємству. Утім, наразі не зрозуміло, що буде з цими пляшками", - повідомили у компанії.

Там додали, що причина відкликання пляшок з напоями пов’язана з тим, що "у дуже обмеженій кількості з них" можуть бути "невеличкі шматочки металу через технічну помилку на виробництві". За даними австрійських ЗМІ, під час розливу могло зламатися спеціальне сито.

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Австрія

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