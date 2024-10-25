Забризкали балончиком і побили, — Омбудсмен Лубінець відреагував на конфлікт чоловіка з ТЦК у Харкові

Омбудсмен Дмитро Лубінець перевіряє інцидент із застосуванням спецзасобів працівниками ТЦК до чоловіка, якого помилково визнали померлим.

У Харкові працівники ТЦК при перевірці документів ймовірно застосували спецзасоби до чоловіка, який зазначає, що він помилково був визнаний померлим і в судовому порядку спростовує це. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що представниця Офісу Омбудсмена у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

Лубінець наголосив, що очікує на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження — притягнення винних до відповідальності.

"Завдання оборони держави є першочерговим! Однак мобілізація має відбуватися в межах закону", - повідомив Омбудсмен.

За даними місцевих ЗМІ, на одному з блокпостів Харкова чоловіка зупинили для перевірки документів, а потім забризкали йому очі балончиком. Чоловік почав тікати від співробітників, його нібито зупинили і вдарили. Чоловік заявляв, що його помилково було визнано померлим.

Як пізніше стало відомо, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону почала розслідування конфлікту громадянина з представниками ТЦК.

Вказано, що здійснюється досудове розслідування за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП м. Харкова, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, з особливою зухвалістю, нанесли тілесні ушкодження громадянину.

Зокрема, правоохоронці здійснюють вилучення відеозапису події та маршрутних листів у приміщенні ТЦК.

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйона. За даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

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