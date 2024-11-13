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Переправление мужчин за границу для уклонения от мобилизации: помощнику судьи сообщили о подозрении

14:12, 13 ноября 2024
Правоохранители разоблачили схему избегания от мобилизации через фиктивный развод и установления опеки над детьми.
Переправление мужчин за границу для уклонения от мобилизации: помощнику судьи сообщили о подозрении
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В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении помощнику судьи Марьинского районного суда Донецкой области по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с работниками суда за неправомерную выгоду обеспечил принятие судьями решений по гражданским делам по заведомо надуманным обстоятельствам. Такие решения предоставляли мужчинам для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а также выезда за границу во время действия на территории Украины военного положения», - заявили в ОГП.

Отмечается, правоохранители задокументировали получение подозреваемым в сентябре этого года 3000 долларов США, а в октябре – 124,5 тыс. грн за два судебных решения – о расторжении брака, лишении родительских прав матери и установлении факта самостоятельного воспитания и содержании отцом несовершеннолетнего ребенка.

В свою очередь в ГБР отметили, что исковые заявления по этим делам мужчины даже не писали и не участвовали в судебных заседаниях.

«Они получали от работника суда уже готовые решения после оплаты услуг», - заявили в Бюро.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на имущество.

«Проверяется причастность к совершению преступления других работников суда», - добавили в ОГП.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан помощник начальника Подольского ТЦК, который за взятку обещал отсрочку от мобилизации.

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суд ОГП ГБР мобилизация

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