Суд ЕС отказал Украине в регистрации торговой марки с лозунгом о российском корабле

«Русский военный корабль, иди на...» не стал товарным знаком в ЕС.

Источник фото: ukrposhta.ua

Государственная пограничная служба Украины не сможет зарегистрировать в Европейском Союзе торговую марку с лозунгом «Русский военный корабль, иди на...». Суд ЕС поддержал предыдущее решение об отказе в регистрации, отметив, что этот лозунг не выполняет функцию товарного знака, поскольку не ассоциируется со знаком коммерческого происхождения, а воспринимается только как политическое сообщение. Об этом говорится в решении Суда ЕС.

Заявка на регистрацию этого лозунга в качестве товарного знака была подана 16 марта 2022 года в Европейское агентство интеллектуальной собственности (EUIPO). Однако 22 декабря 2022 года заявка была отклонена. Украинская сторона подала апелляцию, аргументируя, что лозунг является боевым кличем, связанным с сопротивлением Украины против агрессии России. Однако суд подтвердил, что лозунг не имеет характера различения, необходимого для торгового знака.

Фраза стала известной после того, как украинские пограничники на острове Змеиный отказались сдаться российскому военному кораблю, ответив именно этим лозунгом. С тех пор выражение стало символом стойкости и сопротивления, получив широкую поддержку и став мемом в Украине и за ее пределами.

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