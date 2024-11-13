На Донеччині фрагмент від РСЗВ «Смерч» впав на приватному подвір'ї та застряг у землі

Фрагмент впав на приватне подвір'я та застряг глибоко у землі.

У Донецькій області сапери ДСНС вилучили фрагмент від реактивної системи залпового вогню «Смерч», що впав на приватне подвір'я та застряг глибоко у землі. Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, це сталося у місті Лиман Краматорського району.

Фахівцям вдалося вилучити небезпечну знахідку та знищити її у визначеному місці.

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