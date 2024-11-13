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Три роки, протягом яких родичі загиблих військовослужбовців можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою, відраховуватимуть від дати судового рішення

14:26, 13 листопада 2024
Раніше три роки рахували від дати смерті військовослужбовця, зазначеної у свідоцтві, а тепер будуть рахувати від дати набрання сили рішенням суду – Міноборони.
Три роки, протягом яких родичі загиблих військовослужбовців можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою, відраховуватимуть від дати судового рішення
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Сім'ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення. Відповідні зміни до порядку виплат ухвалив Кабінет Міністрів за пропозицією Міністерства оборони України.

Як зазначає Міноборони, раніше трирічний строк подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.

Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.

Також Уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи. Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя.

Зміни вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» та від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд визначив особливості застосування присічного строку реалізації права на одноразову грошову допомогу. Також ми публікували роз’яснення Сьомого апеляційного адміністративного суду про те, як захистити права на виплати родинам загиблих військових.

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Міноборони

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