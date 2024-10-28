Як захистити права на виплати родинам загиблих військових — роз’яснення суду

Рідні та близькі загиблих військових можуть отримати від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Сьомий апеляційний адміністративний суд пояснює, як захистити права на виплати родинам загиблих військових.

Уряд України передбачив виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих військових. Розмір такої фінансової допомоги становить 15 млн грн, які розподіляються рівними частками на всіх отримувачів (членів сім’ї загиблого).

По суті одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) військовослужбовця має компенсаторний характер, вона спрямована матеріально підтримати, наскільки це можливо, членів сім’ї (батьків, дітей, дружину) та утриманців загиблого військовослужбовця після втрати близької людини (годувальника).

Попри те, що така виплата гарантована державою, існують складнощі з її оформленням: члени сімʼї військовослужбовця не завжди розуміють, які дії потрібно вчинити, і посадовці у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) теж не достатньо обізнані щодо оформлення документів для ОГД.

Важливо розуміти, що право на допомогу мають батьки (усиновлювачі), вдова (вдівець), жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті (а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав), внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли), утриманці загиблої (померлої) особи, а правовідносини у цій категорії справ врегульовані нормами трьох нормативно-правових актів, таких як:

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (п. 2); Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ст. 16-1); Наказ Міністерства оборони України від 25.01.2023 року № 45 «Порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану».

Першочергово особи, що мають право на одноразову грошову допомогу повинні звернутись із відповідною заявою до районного (міського) ТЦК та СП (незалежно від місця реєстрації заявника). Якщо члени сім’ї загиблого отримали відмову у виплатах, попри наявність усіх необхідних документів, то вони можуть захистити своє право у судовому порядку. Справи щодо таких правовідносин належать до юрисдикції адміністративних судів.

Для захисту своїх прав необхідно звернутися до суду з позовною заявою, у якій потрібно вказати:

відомості про позивача та відповідача;

предмет позову;

підстави позову;

вимоги позивача;

докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача.

При цьому не менш важливими є документи, додані до позовної заяви, якими є:

копія рішення про відмову у виплаті одноразової грошової допомоги;

будь-які інші документи, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача.

Позовна заява подається до суду за місцем проживання позивача або за місцем перебування відповідача.

Суд розглядає позов у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, та при розгляді позову перевіряє законність та обґрунтованість рішення про відмову у виплаті одноразової грошової допомоги. Строки звернення до суду визначені статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України.

Якщо суд встановить, що рішення прийнято з порушенням закону, він визнає його недійсним та зобов’язує відповідача виплатити одноразову грошову допомогу. Якщо суд відмовить у задоволенні позову, позивач має право оскаржити це рішення до суду апеляційної інстанції.

«Наразі судова практика щодо спірних питань, які виникають під час отримання ОГД та оскарження рішень щодо відмови у виплаті, лише формується, а тому однозначних правових позицій немає. Кожне окреме судове провадження має індивідуальні ознаки та різні обставини справи й залежить від обсягу зібраних доказів та інших факторів.

Тому, підсумовуючи, зазначимо, що жодна грошова допомога не поверне загиблих героїв, не замінить піклування батька або матері, любові чоловіка чи дружини, підтримки брата чи сестри, проте за неї все одно необхідно боротися доступними законними засобами, оскільки саме вона є проявом справедливості та поваги держави до захисників України та їхніх сімей», — зазначили у 7ААС.

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