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Вперше в історії вчені повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта — подробиці

09:43, 28 жовтня 2024
Розробники з Science Corporation оголосили про попередні результати клінічних випробувань свого імплантату сітківки Prima.
Вперше в історії вчені повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта — подробиці
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Компанія Science Corporation, заснована Максом Ходаком, повідомила про попередні результати клінічних тестувань свого імплантату сітківки під назвою Prima. Він дав змогу повністю повернути зір пацієнтам.

Цей імплантат, розроблений для пацієнтів з атрофічною сухою віковою макулярною дегенерацією (AMD), являє собою мініатюрний бездротовий субретинальний пристрій, який працює в парі з кишеньковим комп'ютером та окулярами. 

У випробуваннях брали участь 38 пацієнтів, які страждали на географічну атрофію (GA). Результати продемонстрували, що імплантат Prima ефективно відновлює зір у тих, хто втратив центральне поле зору. Це дало їм змогу виконувати завдання з високою гостротою зору, як читання і розпізнавання облич.

У середньому пацієнти змогли побачити 23 літери на таблиці (червона лінія), а максимальне поліпшення — 59 літер (синя лінія).  

Доктор Франк Хольц був науковим координатором дослідження PRIMAvera. Він сказав, що це перший випадок відновлення реального зору у пацієнтів з AMD. Макс Ходак додав, що це важливий поворотний момент для галузі та що компанія планує вивести цю технологію на ринок у найближчі роки.

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