Вперше в історії вчені повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта — подробиці

Розробники з Science Corporation оголосили про попередні результати клінічних випробувань свого імплантату сітківки Prima.

Компанія Science Corporation, заснована Максом Ходаком, повідомила про попередні результати клінічних тестувань свого імплантату сітківки під назвою Prima. Він дав змогу повністю повернути зір пацієнтам.

Цей імплантат, розроблений для пацієнтів з атрофічною сухою віковою макулярною дегенерацією (AMD), являє собою мініатюрний бездротовий субретинальний пристрій, який працює в парі з кишеньковим комп'ютером та окулярами.

У випробуваннях брали участь 38 пацієнтів, які страждали на географічну атрофію (GA). Результати продемонстрували, що імплантат Prima ефективно відновлює зір у тих, хто втратив центральне поле зору. Це дало їм змогу виконувати завдання з високою гостротою зору, як читання і розпізнавання облич.

У середньому пацієнти змогли побачити 23 літери на таблиці (червона лінія), а максимальне поліпшення — 59 літер (синя лінія).

Доктор Франк Хольц був науковим координатором дослідження PRIMAvera. Він сказав, що це перший випадок відновлення реального зору у пацієнтів з AMD. Макс Ходак додав, що це важливий поворотний момент для галузі та що компанія планує вивести цю технологію на ринок у найближчі роки.

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