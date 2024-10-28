Впервые в истории ученые полностью вернули зрение пациентам с помощью импланта — подробности

Разработчики из Science Corporation объявили о предварительных результатах клинических испытаний своего имплантата сетчатки Prima.

Компания Science Corporation, основанная Максом Ходаком, сообщила о предварительных результатах клинических тестирований своего имплантата сетчатки под названием Prima. Он позволил полностью вернуть зрение пациентам.

Этот имплантат, разработанный для пациентов с атрофической сухой возрастной макулярной дегенерацией (AMD), представляет собой миниатюрное беспроводное субретинальное устройство, работающее в паре с карманным компьютером и очками.

В испытаниях принимали участие 38 пациентов, страдавших географической атрофией (GA). Результаты продемонстрировали, что имплантат Prima эффективно восстанавливает зрение у потерявших центральное поле зрения. Это позволило им выполнять задачи с высокой остротой зрения, как чтение и распознавание лиц.

В среднем пациенты смогли увидеть 23 буквы на таблице (красная линия), а максимальное улучшение – 59 букв (синяя линия).

Доктор Франк Хольц был научным координатором исследования PRIMAvera. Он сказал, что это первый случай возобновления реального зрения у пациентов с AMD. Макс Ходак добавил, что это важный поворотный момент для отрасли и компания планирует вывести эту технологию на рынок в ближайшие годы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.