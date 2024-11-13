Уряд змінив порядок виплат для родин зниклих безвісти військових, оголошених померлими

Кабмін спростив доступ до грошової допомоги сім'ям військових, зниклих безвісти, та осіб з інвалідністю.

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Кабінет Міністрів України ухвалив зміни щодо виплат одноразової грошової допомоги сім'ям військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими. Відтепер родичі зможуть подати документи на допомогу протягом трьох років від дати набрання чинності рішення суду про визнання військовослужбовця померлим. Про це пише Міноборони.

Раніше трирічний термін відліковувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, що позбавляло родини права на виплату, якщо судове рішення про оголошення померлим було прийнято із запізненням. Новий порядок розроблено за ініціативою Міністерства оборони для гарантування соціальних виплат родинам загиблих.

Крім того, уряд ухвалив позачергові виплати одноразової допомоги для осіб із інвалідністю I групи, оскільки вони потребують невідкладного лікування. Через тривале очікування в загальній черзі такі особи часто не встигали отримати допомогу.

Зміни внесені до постанов Кабміну № 975 від 25 грудня 2013 року та № 168 від 28 лютого 2022 року, що регулюють виплати військовослужбовцям та їхнім сім’ям під час воєнного стану.

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